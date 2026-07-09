Den danske midtbanespilleren Morten Hjulmand er nær ved å signere for Atlético de Madrid

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Atlético de Madrid fortsetter å forsterke laget denne sommeren, og den siste spilleren som blir en del av Simeones prosjekt er Morten Hjulmand, en dansk midtbanespiller som kommer fra Sporting Lisboa for 40 millioner euro pluss 5 millioner i tilleggsbetalinger, i en femårskontrakt som løper til juni 2031, ifølge Fabrizio Romano.

Klubben har ennå ikke kunngjort overgangen, men andre medier, som AS, melder at Atlético de Madrid ønsker at den danske spilleren skal begynne å trene allerede den aller første dagen av forsesongen, mandag 13. juli (andre spillere, blant annet mange argentinske spillere, vil ikke begynne å trene for klubben før etter VM).

Hjulmand har nylig vært kaptein for Sporting CP, hvor han kom i 2023, og vant seriemesterskapet to ganger i 2024 og 2025. Før det spilte han i Italia for Lecce, hvor han bidro til at de rykket opp til Serie A i sesongen 2021/22, og før det i Admira Wacker, et lag som den gang spilte i den østerrikske Bundesligaen. Hjulmand har også spilt for Danmark siden 2023 og har så langt spilt 27 kamper, blant annet under UEFA Euro 2024.

Morten Hjulmand vil denne sommeren bli en del av en rekke nye spillere, blant annet Alejandro Grimaldo og den ryktede Lee Kang-in fra Paris Saint-Germain.