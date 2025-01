Den danske skuespilleren Ulrich Thomsen tar på seg rollen som Sinestro i DC-serien Lanterns.

HQ

For de som har sett Banshee, The Blacklist eller Counterpart, er navnet Ulrich Thomsen sannsynligvis kjent. Det er nå bekreftet at den danske skuespilleren har fått rollen som erkeskurken Sinestro i den kommende DC-serien Lanterns. I tillegg til Thomsen er også Garrett Dillahunt, Kelly MacDonald og Poorna Jagannathan bekreftet til å spille hovedrollene i det som blir en av de første store produksjonene i det nylanserte DC-universet, som starter med premieren på Superman til sommeren.

For de som ikke er spesielt kjent med Green Lantern-serien, er Sinestro en av de mest fremtredende skurkene i DC-tegneseriene, og ble tidligere portrettert av Mark Strong i den beryktede filmen fra 2011 med Ryan Reynolds i hovedrollen. Innspillingen av Lanterns skal finne sted i løpet av første halvår, men ingen lanseringsdato er kunngjort ennå.

Gleder du deg til Lanterns -serien, og hva synes du om Thomsen som Sinestro? Godt eller dårlig castingvalg?