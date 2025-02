Den demokratiske republikken Kongo: M23-opprørerne inntar Bukavu

HQ

M23-opprørere, som angivelig støttes av Rwanda, har tatt kontroll over Bukavu, den nest største byen i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo, kunngjorde Den demokratiske republikken Kongos kommunikasjonsdepartement i en uttalelse lagt ut på X.

Dette markerer en urovekkende opptrapping av militsens territorielle gevinster, ettersom Bukavu følger etter at Goma, hovedstaden i Nord-Kivu, falt i forrige måned. M23-styrkene møtte lite motstand på sin marsj og rykket raskt sørover for å innta byen, noe som førte til beskyldninger fra lokalbefolkningen om at myndighetene hadde sviktet.

Ifølge DR Kongos kommunikasjonsdepartement arbeides det med å gjenopprette ro og orden, men erobringen av Bukavu forsterker bare bekymringen for konfliktens regionale konsekvenser. FN har allerede rapportert om betydelige humanitære skader som følge av den pågående volden, med tusenvis av tapte menneskeliv og hundretusener på flukt. Foreløpig gjenstår det å se hvordan den kongolesiske regjeringen vil reagere på denne voksende krisen.