Den diplomatiske konflikten på Taiwan mellom USA og Kina kan føre til en kjernefysisk eskalering, ifølge en rapport

Verden står overfor et nytt våpenkappløp parallelt med de turbulente konfliktene som utspiller seg i Europa (krigen mellom Russland og Ukraina), Midtøsten (Irans krig mot USA og Israel), samt konflikter og ustabilitet i Afrika. I tillegg til disse pågående konfliktene ser det nå ut til å brygge opp til en ny opptrapping av spenningen rundt øya Taiwan, et suverent og demokratisk territorium som fastlands-Kina gjør krav på.

For noen dager siden rapporterte vi om den kinesiske marinens manøvrer i farvannene nær øya, og dette har fått alarmklokkene til å ringe hos International Institute for Strategic Studies (IISS), en London-basert trusselanalyseorganisasjon. I en strategisk rapport i forkant av forsvarstoppmøtet som skal avholdes i Singapore de kommende dagene, advarer organisasjonen mot at USA (Taiwans viktigste allierte) og Kina kan drive spenningen mot et nytt kjernefysisk våpenkappløp, skriver Reuters. Operasjoner og mottiltak omfatter strategier for å angripe og sabotere langtrekkende infrastruktur og kommunikasjon, slik at begge land (i tillegg til mange andre i periferien av konflikten, eller med interesser i Asia-Stillehavsregionen) vil øke sine arsenaler eller søke måter å skaffe seg atomteknologi på.

Talsmannen for det kinesiske forsvarsdepartementet, Jiang Bin, sa at IISS-rapporten virket "ganske inkonsekvent" i forhold til den faktiske situasjonen, og la til at Taiwan-spørsmålet er et internt anliggende for Kina, og at landet ikke tillater noen ekstern innblanding. Utenriksministeren advarte også direkte om at USA burde behandle Taiwan-spørsmålet "med den ytterste forsiktighet".