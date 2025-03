Den dominikanske republikk fordømmer den spanske opposisjonens AI-video for ondskapsfulle angrep

HQ

Den dominikanske republikk har uttrykt harme etter at Spanias konservative Folkeparti (PP) delte en AI-generert video som indirekte anklaget den karibiske nasjonen for korrupsjon (via Reuters).

Videoen, som ble lagt ut på X (og nå er slettet), viste på humoristisk vis en statsminister Pedro Sanchez i bar overkropp som slappet av på en strand under tittelen "Korrupsjonens øy", og parodierte samtidig den populære serien "Fristelsenes øy", som er filmet i Den dominikanske republikk.

Den dominikanske republikkens utenriksdepartement kalte innlegget et "ondskapsfullt og uforståelig angrep", og beskyldte PP for å bruke nasjonale symboler til innenrikspolitiske formål. Videoen fikk raskt over 400 000 visninger før den ble slettet, og PP presiserte at den ikke hadde til hensikt å skade Den dominikanske republikkens omdømme.

Statsminister Pedro Sanchez, som ikke hadde sett videoen, ba senere om unnskyldning for hendelsen og uttrykte dyp skam. Etter hvert som AI-teknologi blir mer og mer utbredt i politiske kampanjer, blir det stadig flere spørsmål om den etiske bruken av den. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de politiske partiene vil navigere i den økende innflytelsen fra kunstig intelligens i sine strategier.