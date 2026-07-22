Den drepte politikeren Ann Widdecome ble drept av 21 slag mot hodet med en hammer

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Nå som rettssaken om drapet på den britiske politikeren Ann Widdecome er i gang, deler påtalemyndigheten mer offisiell informasjon om hendelsen. Ifølge BBC News dreier den siste utviklingen seg om hvordan Widdecome ble drept, og opplysningene avslører at hun ble slått 21 ganger i hodet med en hammer av den påståtte drapsmannen, den 28 år gamle Joshua Kerry.

De nye detaljene tyder på at Kerry kom seg inn i Widdecomes hjem i Devonshire 8. juli ved å gå inn gjennom hoveddøren. Han skal ha ankommet i en rød Vauxhall Corsa, gått inn med en hammer i hånden og iført svarte hansker, deretter brutalt drept Widdecome mens hun spiste lunsj, før han dyttet liket hennes ned fra stolen, stjal lommeboken hennes og forlot stedet – alt i løpet av to minutter.

I tillegg til dette viser de nyeste opplysningene at politiet fortsatt etterforsker om angrepet hadde et terrorrelatert eller politisk motiv, og selv om rettssaken for å avgjøre Kerrys skyld fortsatt pågår, finnes det overvåkningsopptak som beviser at Widdecome ble angrepet 8. juli, like før hun skulle opptre i et program på Channel 5.