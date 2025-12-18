Den ecuadorianske fotballspilleren Mario Pineida fra Barcelona SP skutt og drept i Guayaquil

HQ

Den ecuadorianske fotballspilleren Mario Pineida, 33 år gammel, har blitt drept i Guayaquil, Ecuadors mest folkerike by. Pineida ble skutt sammen med sin partner, og hans mor ble såret, men hun er "utenfor livsfare". To personer på sykkel åpnet ild da Pineida, kjæresten og moren var på vei ut av en kjøttbutikk.

Pineida (33) ble født i den ecuadorianske byen Santo Domingo de Los Tsáchilas. Han begynte sin fotballkarriere i Independiente del Valle, der han spilte som høyre- eller venstreforsvarer mellom 2010 og 2015, før han i 2016 gikk til Barcelona Sporting Club i Guayaquil, der han ble en av klubbens nøkkelspillere. Han skulle spille årets siste kamp for Barcelona neste søndag.

Med Barcelona vant han to ecuadorianske ligaer og nådde to semifinaler i Libertadores. Han hadde også spilt ni kamper for Ecuadors landslag mellom 2015 og 2021. Han spilte også for den brasilianske klubben Fluminense på lån i 2022.

Det ecuadorianske fotballforbundet (FEF) uttrykte sin "dypeste sorg" og fordømte skytevolden som plager Ecuador. Ecuador er det mest voldelige landet i Latin-Amerika, med ett drap i timen, og Guayaquil er en av de farligste byene. Siden september i år har fem profesjonelle fotballspillere blitt drept i Ecuador: Maicol Valencia, Leandro Yépez, Jonathan González, Miguel Nazareno og Mario Pineida.