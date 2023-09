Den egyptiske settingen er "rent Total War-materiale", sier Creative Assembly

HQ

Hvis du har lurt på hvorfor Creative Assembly bestemte seg for å velge det tidlige gamle Egypt som setting for Total War: Pharaoh, vet vi nå nøyaktig hvorfor. Da vi snakket med spillregissør Todor Nikolov på Gamescom i år, spurte vi hva som gjorde settingen så spesiell, og hvorfor teamet bestemte seg for å bygge et spill rundt den.

"Vel, for det første er det gamle Egypt en veldig innflytelsesrik kultur og sivilisasjon, og den er velkjent over hele verden", sa Nikolov.

"Og vi ønsket å fortelle en spesifikk historie fra hele det gamle Egypts lange historie, nemlig om bronsealderens kollaps."

Han fortsetter: "Det er en periode som passer veldig godt for et Total War-spill, for på slutten av bronsealderen i denne delen av verden, som området rundt Egypt og det moderne Midtøsten, levde alle sivilisasjonene sammen i et slags internasjonalt samfunn, som var ganske stabilt, men i løpet av noen tiår raknet alt, og de fleste av disse sivilisasjonene forsvant på en ganske voldelig måte, noe som er rent Total War-materiale."

Denne tidsperioden inkluderer ikke Kleopatra og de egyptiske faraoenes berømte siste æra, men den inneholder en rekke innflytelsesrike og ikoniske skikkelser, som Ramses II.

Vi fikk nylig sjansen til å spille mer av Total War: Pharaoh før lanseringen neste måned, og du kan lese forhåndsomtalen her for å lære mer om spillets kampanjemodus. Du kan også se hele intervjuet med Nikolov nedenfor, der du får mer informasjon om den mytologiske delen av spillet, vanskelighetsgradene og hvordan spillet ønsker å være autentisk i forhold til tidsperioden.