Den eldste kjente Holocaust-overlevende går bort 113 år gammel

Rose Girone, den eldste kjente Holocaust-overlevende, har gått bort i en alder av 113 år, og etterlater seg en arv av mot som strakte seg over flere tiår. Organisasjonen sa at hun gikk bort på mandag. CNN kunngjorde torsdag at hun døde på et sykehjem i Bellmore, New York (via Reuters).

Hun ble født i Breslau i Tyskland og opplevde Holocausts redsler som ung kvinne, gravid og atskilt fra mannen sin da han ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald. Til tross for den utenkelige motgangen holdt Girone ut, og senere flyktet hun med familien til Shanghai etter at ektemannen ble løslatt.

Hun var kjent for sin motstandskraft og sindighet, og ble en støttespiller for alle rundt seg, inkludert datteren Reha Bennicasa, som husket morens evne til å løse ethvert problem med en bemerkelsesverdig ro. I dag er det nesten en kvart million overlevende etter Holocaust, hvorav drøyt ti tusen bor i New York.