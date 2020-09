Den ellevte sesongen av The Walking Dead blir offisielt den siste

Du ser på Annonser

Enten man liker den eller ikke så er det vanskelig å argumentere mot at AMCs The Walking Dead var med på å sette i gang en ny gullalder for serier, og den er blitt sett av mange, mange millioner over hele verden siden starten, men nå vet vi at det snart er slutt.

Via IGN har AMC avslørt at serien offisielt slutter etter den ellevte sesongen. Det er dog flere spin-offs under utvikling, blant annet en om fanfavorittene Daryl og Carol. Den siste sesongen kommer til å bestå av 24 episoder, og vil kjøre i to år, og slutter altså i 2022, men som sagt vil universet leve videre etter dette.

Spin-offen med Daryl og Carol spilt av Norman Reedus og Melissa McBride forventes å få premiere i 2023. Utover det jobbes det på en antologiserie ved navn "Tales of the Walking Dead", hvor hver episode er sin egen separate fortelling.