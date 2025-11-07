Den eneste måten å overleve på er sammen i Prehistoric Planet: Ice Age

Apple tar oss med tilbake til tiden lenge før menneskene slik vi kjenner dem, med en ny sesong av Prehistoric Planet. Denne gangen reiser vi en million år tilbake i tid, til istiden, der vi dekker hendelsene fra den store nedfrysingen og helt frem til den store opptiningen.

Dyrene vi får se, er alt fra de forventede istidsdyrene som den ulne mammuten, det ulne neshornet, dovendyret og sabeltanntigeren til mer underlige dyr som kjempefugler og glyptodoner. Som i de andre sesongene av Prehistoric Planet vil dyrene bli vekket til live ved hjelp av CGI, og atferden deres vil bli gjenskapt ut fra vitenskapelige studier av levningene vi har funnet i løpet av de hundretusener av år som er gått siden de levde på jorden.

Den nye sesongen vil bestå av fem episoder, og starter strømming på Apple TV den 26. november. Tom Hiddleston vil være hovedrolleinnehaver, og serien ser ut til å vise denne epoken av forhistorien som aldri før. Se traileren nedenfor: