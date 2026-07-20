Den engelske fotballlegenden Kevin Keegan, som to ganger har vunnet Ballon d’Or, dør av kreft, 75 år gammel

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Fotballlegenden Kevin Keegan, tidligere engelsk landslagssjef og spiller, regnet som en av de beste gjennom tidene, er død i en alder av 75 år, seks måneder etter at han avslørte at han hadde fått diagnosen kreft i stadium fire. Tilbake i januar 2026 opplyste familien hans at legene hadde oppdaget kreft etter at han hadde oppsøkt sykehuset på grunn av magesymptomer.

Mandag 20. juli bekreftet Keegans familie i en uttalelse at han var gått bort. «Den tidligere engelske spilleren og landslagstreneren hadde kjempet mot kreft og var omgitt av sin kone og døtre i sine siste øyeblikk», sa de.

Keegan, som vant Ballon d’Or to ganger, i 1978 og 1979, spilte som spiss og midtbanespiller for Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg SV, Southampton, Newcastle United og Blacktown City i løpet av en karriere fra 1968 til 1985, med over 750 klubbmatcher og 63 landskamper for det engelske landslaget. Han vant flere titler, blant annet tre ligatitler med Liverpool (1973, 1975, 1977), én Bundesliga-tittel med Hamburg (1979), samt Europacupen i 1977 med Liverpool.

Som trener ble han den eneste treneren som vant mesterskapet med alle de tre klubbene han ledet i sin første sesong (Newcastle i 1993, Fulham i andre divisjon i 1999 og Manchester City i 2002). Han var også trener for det engelske landslaget, men bare i halvannet år, og trakk seg før VM i 2002.