Den engelske midtbanespilleren Henderson skadet håndleddet da han hoppet over et reklameskilt under feiringen

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England gikk seirende ut av en spennende kamp mot Mexico i VM, men for Jordan Henderson var det slutten på turneringen. Den 36 år gamle midtbanespilleren skadet seg under feiringen: han hoppet over et reklameskilt for å komme inn på banen og delta i feiringen, men mistet balansen og falt over armen, slik at den vridde seg helt rundt.

Han måtte bæres av banen på båre med oksygen og fraktes til sykehus med en håndleddskade. Han hadde vært ubrukt innbytter og spilte kun én kamp i dette VM, da han kom inn som innbytter i det 84. minutt mot Panama. Det foreligger foreløpig ingen opplysninger om tilstanden hans, men det er svært usannsynlig at han vil bli klarert til å spille i resten av turneringen.

Henderson, som for tiden spiller for Brentford, men som er bedre kjent for sin 12-årige periode i Liverpool mellom 2011 og 2023, har spilt over 90 kamper for Three Lions siden 2010, inkludert fire VM-turneringer siden 2014.