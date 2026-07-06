Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Den engelske midtbanespilleren Henderson skadet håndleddet da han hoppet over et reklameskilt under feiringen

Henderson trengte oksygen og ble båret av banen på båre med en håndleddsskade.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Spill

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Spill

From 699.00 NOK at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
platekompaniet.no
699.00 NOK
- days
Buy
GamingButikken
745.00 NOK
- days
Buy
Elkjøp
749.00 NOK
79.00 NOK
1-3 days
Buy
POWER
749.00 NOK
89.00 NOK
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

England gikk seirende ut av en spennende kamp mot Mexico i VM, men for Jordan Henderson var det slutten på turneringen. Den 36 år gamle midtbanespilleren skadet seg under feiringen: han hoppet over et reklameskilt for å komme inn på banen og delta i feiringen, men mistet balansen og falt over armen, slik at den vridde seg helt rundt.

Han måtte bæres av banen på båre med oksygen og fraktes til sykehus med en håndleddskade. Han hadde vært ubrukt innbytter og spilte kun én kamp i dette VM, da han kom inn som innbytter i det 84. minutt mot Panama. Det foreligger foreløpig ingen opplysninger om tilstanden hans, men det er svært usannsynlig at han vil bli klarert til å spille i resten av turneringen.

Henderson, som for tiden spiller for Brentford, men som er bedre kjent for sin 12-årige periode i Liverpool mellom 2011 og 2023, har spilt over 90 kamper for Three Lions siden 2010, inkludert fire VM-turneringer siden 2014.

Den engelske midtbanespilleren Henderson skadet håndleddet da han hoppet over et reklameskilt under feiringen
Bukharev Oleg / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballVMEnglands landslag


Loading next content