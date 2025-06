Den etterlengtede Minecraft-utfordreren Hytale kanselleres

HQ

For mange år siden, da Minecraft fortsatt var det spillet for mange, dukket det opp en rekke konkurrenter og alternative prosjekter. Et eksempel på dette var Hytale, et spill som mange anså som den neste virkelig store utviklingen av blokkerende low-poly-verdener. Men selv om spillet har vært under utvikling i rundt sju år, kommer det ikke til å se dagens lys eller forlate sin nåværende beta-form.

Det har blitt kunngjort av "Noxy", administrerende direktør i Hypixel Studios, at spillet blir kansellert, og utvikleren blir også lagt ned i løpet av de kommende månedene. Når det gjelder årsaken bak denne avgjørelsen, er følgende nevnt :

"Spillutvikling er brutalt vanskelig - spesielt når du prøver å bygge noe originalt som snakker til et kreativt, lidenskapelig fellesskap. Etter hvert som visjonen vår utviklet seg og sjangeren modnet rundt oss, ble lista stadig høyere. De tekniske ambisjonene våre ble mer komplekse, og selv etter en større omstart av spillmotoren fant teamet ut at Hytale fortsatt ikke var kommet så langt som det trengte å være. Det ble klart at vi ville trenge mye mer tid for å få den til et sted der den kunne støtte den ambisiøse visjonen for spillet.

Vi vurderte å redusere omfanget, justere tidslinjene og finne nye innfallsvinkler for å komme videre. Men alle disse alternativene ville ha betydd at vi måtte gå på akkord med det som gjorde Hytale spesielt i utgangspunktet. Det ville ikke ha blitt det spillet vi hadde satt oss fore å lage. Og det ville ikke ha vært det spillet dere fortjener."

Det skal sies at dette ganske enkelt er det ambisiøse frittstående prosjektet som blir lagt ned, ettersom Hypixel Minecraft -serveren vil forbli i drift. Når det gjelder utviklerne som vil miste jobben som en del av denne avgjørelsen, bemerkes det at Riot Games, som har hjulpet med å gjøre Hytale til virkelighet, støtter dem med "sjenerøs sluttvederlag og ressurser for å hjelpe dem med å finne det neste."

Noxy legger til om fremtiden: "Selv om vi avslutter dette kapittelet, vil ånden fra Hytale og alt vi håpet at det kunne bli, være med oss. Vi er stolte av det vi har bygget opp, og vi vil ta med oss lærdommen videre inn i det som kommer."