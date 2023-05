Den europeiske union godkjenner Microsofts kjøp av Activision Blizzard King

HQ

European Union har gjennom sitt organ European Commission godkjent fusjonen mellom Microsoft og Activision Blizzard King. Avgjørelsen kommer etter at den britiske tilsynsmyndigheten (CMA) blokkerte fusjonen for noen uker siden, noe som satte avtalen i alvorlig fare. Microsoft trenger støtte fra andre store markeder (som Europa og snart USA) for å sikre oppkjøpet.

Den offisielle uttalelsen indikerer at beslutningen er betinget av at Microsoft overholder avtalene og løftene de har gitt til andre store aktører i nettspillmarkedet, og at de ikke ser noen antydning til monopol, og sier at "Microsoft vil ikke ha noe insentiv til å nekte å distribuere Activisions spill til Sony, som er den ledende distributøren av konsollspill over hele verden, inkludert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS")."

Microsofts tilbud til Europa

I den samme rapporten forklarer Commission forpliktelsene til sine lisenser i alle EU-territorier: