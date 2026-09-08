Den europeiske unionen fordømmer den serbiske regjeringens offisielle støtte til Ratko Mladićs begravelse

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Ratko Mladić, generalen som var kjent som «Bosnias slakter» for å ha vært hjernen bak beleiringen av Sarajevo og massakren i Srebrenica under krigen i Bosnia, døde 27. august i fengselet i Haag, 84 år gammel, etter å ha blitt funnet skyldig i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, ble begravet mandag i Beograd, med tusenvis av tilstedeværende, blant annet patriarken av den serbisk-ortodokse kirken, Porfirije.

Serbias justisminister Nenad Vujić sa også at Mladić ville bli begravet med «alle militære og statlige æresbevisninger», og fulgte liket i et offisielt serbisk regjeringsfly. Fem ministre fra den serbiske regjeringen var til stede, på første rad under begravelsen.

Den europeiske unionen har reagert på den storslåtte og æresfulle begravelsen med en uttalelse der man fordømmer «glorifiseringen av krigsforbrytere og benektelsen av folkemord», noe som ytterligere svekker Serbias sjanser til å bli medlem av Den europeiske unionen i fremtiden.

«Ratko Mladić var en dømt krigsforbryter som hadde begått krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Han døde mens han sonet en livstidsdom for forbrytelser mot menneskeheten og folkemordet i Srebrenica. Den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia dømte ham til livsvarig fengsel i 2017 og beskrev forbrytelsene hans som blant de mest avskyelige forbrytelsene menneskeheten kjenner til», uttalte EU i en erklæring mandag.

«Enhver glorifisering av krigsforbrytere, benektelse av folkemord og revisjonisme strider mot de mest grunnleggende europeiske verdiene og har ingen plass i EU eller i EUs kandidatland. Forsoning og gode naboforhold på Vest-Balkan er fortsatt sentrale for å bygge en felles fremtid.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Det europeiske råds president António Costa skrev deretter den samme meldingen på X tirsdag morgen: «Bildene fra Ratko Mladićs begravelse i går i Beograd var sjokkerende. Ratko Mladić var en dømt krigsforbryter. Han var ansvarlig for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han døde mens han sonet en livstidsdom for folkemordet i Srebrenica og andre forbrytelser.

«Den offisielle støtten og tilstedeværelsen av noen høytstående serbiske embetsmenn ved begravelsen er dypt beklagelig. De viser en manglende evne til å ta tak i et mørkt kapittel i Europas nyere historie og strider mot verdiene som ligger til grunn for Serbias vei mot EU. Våre tanker går til alle ofrene for forbrytelsene begått i landene i det tidligere Jugoslavia.

