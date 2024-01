Den evige Rock Band 4 -festen nærmer seg slutten

HQ

Det er svært få spill som kan skryte av å ha en støtte som er i nærheten av det Harmonix har gitt Rock Band 4. Siden debuten i slutten av 2015 har spillet hatt over åtte år med stadig nytt DLC-innhold, noe som har kulminert i nesten 3000 spillbare sanger, og mer enn det hvis du inkluderer spillbare spillydspor. Det sier seg selv at selv om mye av dette innholdet er betalt premium-innhold, har ikke Rock Band 4 -spillere blitt sultet på nye måter å nyte tittelen på.

Men nå er det snart slutt på det. I et nytt blogginnlegg har Harmonix bekreftet at den siste DLC-en Rock Band 4 kommer neste uke, den 25. januar 2024. Det bemerkes at live service-elementene i spillet fortsatt vil være i drift, inkludert Rivals sesonger og onlinespill, men at det ikke kommer flere nye DLC-er til spillet.

"Etter over 8 år med ukentlige Rock Band 4 DLC-utgivelser er vi her for å fortelle deg at 25. januar blir den siste DLC-utgivelsen i RB4-æraen. Alle andre live-tjenester vil fortsette som normalt, inkludert Rivals-sesonger, onlinespill og alt annet."

Når det gjelder hva Harmonix kommer til å bruke ressursene sine på fremover, bemerker utvikleren at de fortsatt er opptatt av å utvide Fornite Festival, og at de har til hensikt å gi Rock Band 4 instrumentstøtte til spillet i fremtiden. I likhet med den forrige DLC-pakken sies det at denne "inneholder noen tårepersere som oppsummerer følelsene våre for dette øyeblikket."