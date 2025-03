Ori-serien har nå solgt over 15 millioner eksemplarer

HQ

Det er nå et halvt tiår siden et nytt spill i Ori-serien ble utgitt, da Ori and the Will of the Wisps ble lansert i 2020 på PC og Xbox One (og senere på Switch og Xbox Series S/X).

Den svært anerkjente Metroidvania-serien har vært gjennomgående elsket av både medier og spillere, og til tross for at spillene har vært tilgjengelige via Game Pass, har salget vært veldig bra. Nå avslører Moon Studios -sjef Thomas Mahler at serien har passert en virkelig imponerende milepæl på 15 millioner solgte eksemplarer siden Ori and the Blind Forest hadde premiere i 2015 :

"Ori-serien har nå solgt mer enn 15 millioner eksemplarer. Ikke så verst for et Metroidvania-spill, og en sjanger vi ble fortalt var død da vi begynte å jobbe med den! 👍😂 Så takk til alle som har støttet oss så langt - MYE KJÆRLIGHET! ❤️"

For øyeblikket jobber Moon Studios med No Rest for the Wicked, som nå er ute i Early Access. Nylig har Mahler imidlertid åpnet opp om en retur til Ori-serien.