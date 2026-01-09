Den fantastiske verdenen i Oz får en skremmende vri i Gale: Yellow Brick Road

Vi har alle blitt imponert og tatt med storm av tilbakekomsten til den vidunderlige verdenen i Wicked -filmene, to musikalske epos som viser frem skjønnheten og briljansen i dette fantasilandskapet. Nå som Wicked er avsluttet, er du kanskje på jakt etter mer fra Oz, og i så fall har vi noe som kan være av interesse.

Regissør Daniel Alexander har bestemt seg for å sette sin egen vri på Oz i en ny film basert på et manus skrevet av Matthew R. Ford. I motsetning til det tidligere eventyret, er denne filmen skremmende og fryktinngytende, og leverer et eventyr som er som tatt rett ut av marerittene og ikke drømmene.

Denne filmen, som er kjent som Gale: Yellow Brick Road, er i realiteten en oppfølger til The Wizard of Oz, en film som tar opp tråden flere tiår etter den første filmen og presenterer en eldre Dorothy Gale som begynner å oppleve kallet tilbake til landet Oz. Etter å ha blitt traumatisert av sin første reise til denne verdenen, forsøker denne eldre Dorothy å advare barnebarnet sitt mot farene på Oz, men den unge Emily blir likevel dratt inn i filmen og tvunget til å møte sin egen frykt likevel.

Når det gjelder noen av grusomhetene som venter, blir vi lovet kjente ansikter som har blitt forvridd av tiden, i tillegg til nye karakterer som også vil gjøre deg ukomfortabel. Synopsis forklarer ytterligere med følgende.

"Dorothy Gale, nå en eldre kvinne hjemsøkt av sin fortid, prøver å advare barnebarnet Emily, men når visjoner blir virkelighet, blir Emily trukket inn i et land som en gang var vidunderlig, nå forvrengt av terror. Der oppdager hun urovekkende bånd til familien sin og møter både merkelige nye skikkelser og forvrengte ekko fra fortiden."

Premieredatoen for Gale: Yellow Brick Road er satt til 11. februar, for en one-night-affære, noe som tyder på at du snart vil kunne se filmen digitalt i etterkant. Som en ekstra smakebit på hva som kommer, kan du sjekke ut filmens trailer nedenfor.