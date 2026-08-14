Den femte hetebølgen gir Storbritannia årets varmeste dag Kingdom

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Det har vært en svimlende varm og utrolig tørr sommer i Storbritannia, med hele fem hetebølger som har rammet landet de siste månedene. Faktisk har det vært en eksepsjonell sommer på utallige måter, ikke minst ved å gi den varmeste juni noensinne og den høyeste registrerte junitemperaturen også, men den har også ført til et nesten rekordhøyt antall varmerelaterte dødsfall og tørkeerklæringer i nesten hele England.

I tillegg til alt dette har sommerens femte hetebølge nettopp avsluttet seg, og den var nok en utrolig varm periode for store deler av Storbritannia. Ifølge Met Office registrerte Kew Gardens i London en topptemperatur på 38,1 °C, noe som gjorde 13. august til den varmeste dagen i 2026 i landet. Interessant nok var det, til tross for at det var en så varm dag, ikke noen rekordverdi verken når det gjelder augusttemperaturer eller temperaturer gjennom tidene, selv om det var nært på begge områder.

De 38,1 °C som ble målt 13. august, gjorde dagen til den femte varmeste noensinne, samtidig som den bare var 0,4 °C unna å bli den varmeste augustdagen noensinne. Det var ganske langt unna å være den varmeste dagen noensinne i Storbritannia, siden det i juli 2022 ble registrert ekstreme 40,3 °C i Lincolnshire – en så stor avvikelse at ingen temperatur siden har kommet nærmere enn 1,5 °C.

Det vi vet, er at denne sommeren har bidratt til tre av de ni varmeste dagene som noensinne er målt i Storbritannia, noe som viser at denne sommeren har vært en sesong med eksepsjonelt vær – eller kanskje et tegn på hva som venter oss i fremtiden...