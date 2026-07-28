Den fjerde europeiske hetebølgen er her, samtidig som Frankrike står overfor «den alvorligste brannsituasjonen siden andre verdenskrig

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I forrige uke rapporterte vi om den raskt spredende brannen som herjet over tusenvis av hektar vest for Bordeaux. I dag skriver Reuters at brannmannskapene fortsatt kjemper mot den enorme skogbrannen, samtidig som Frankrike, Spania (som også sliter med ødeleggende branner) og flere andre land står overfor den fjerde store hetebølgen på en måned denne sommeren, noe som vil gjøre brannslukkingen enda mer komplisert.

Temperaturene i den franske regionen forventes å stige kraftig og nå 37 ºC i morgen (onsdag 29. juli), mens tørre furuskoger fortsetter å gi næring til farlige brannforhold. Brannen i Bordeaux-området har blitt en av Frankrikes verste skogbrannkriser på flere tiår, i en slik grad at president Emmanuel Macron har betegnet situasjonen som den alvorligste som er registrert siden andre verdenskrig, med 42 000 hektar allerede brent ned i Landes-området.

Nok en gang preges nødhjelpsarbeidet av masseevakueringer. Rundt 220 000 mennesker, både innbyggere og ferierende, har så langt blitt evakuert, selv om det er rapportert at noen i nærheten av Biscarrosse har begynt å vende hjem etter hvert som forholdene gradvis forbedres. Myndighetene advarer om at vind, tørke og fornyet varme kan føre til oppblussinger (når en brann som virket under kontroll plutselig blir aktiv eller sterkere igjen).