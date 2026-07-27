Den fjerde og siste sesongen av « Silo har premiere på Apple TV sommeren 2027
Den nest siste sesongen er for øyeblikket tilgjengelig på underholdningsplattformen.
Rebecca Fergusons tid som Juliette Nichols nærmer seg slutten. Den tredje sesongen av « Silo er for tiden tilgjengelig på Apple TV, men det viser seg at dette også blir den nest siste sesongen av sci-fi-serien.
Som strømmetjenesten bekreftet under San Diego Comic-Con i helgen, vil den kommende fjerde sesongen av « Silo offisielt bli den siste. I tillegg vet vi når vi kan forvente at episodene kommer, siden den siste sesongen starter en gang i løpet av sommeren 2027. Det foreligger foreløpig ingen offisiell dato, men du vet i det minste når du kan forvente den neste omgangen med episoder.
Den tredje sesongen av serien vil fortsette å lansere nye episoder hver uke frem til begynnelsen av september, når sesongens siste kapittel kommer. Kort sagt: nyt tiden du har med « Silo, for serien vil ikke være tilgjengelig mye lenger.