Den fjerde og siste sesongen av « Silo har premiere på Apple TV sommeren 2027

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Rebecca Fergusons tid som Juliette Nichols nærmer seg slutten. Den tredje sesongen av « Silo er for tiden tilgjengelig på Apple TV, men det viser seg at dette også blir den nest siste sesongen av sci-fi-serien.

Som strømmetjenesten bekreftet under San Diego Comic-Con i helgen, vil den kommende fjerde sesongen av « Silo offisielt bli den siste. I tillegg vet vi når vi kan forvente at episodene kommer, siden den siste sesongen starter en gang i løpet av sommeren 2027. Det foreligger foreløpig ingen offisiell dato, men du vet i det minste når du kan forvente den neste omgangen med episoder.

Den tredje sesongen av serien vil fortsette å lansere nye episoder hver uke frem til begynnelsen av september, når sesongens siste kapittel kommer. Kort sagt: nyt tiden du har med « Silo, for serien vil ikke være tilgjengelig mye lenger.