Den fjerde sesongen av «Reacher» har premiere i august, og etter den kommer spin-off-serien « Neagley »

Prime Video har avslørt at de satser stort på alt som har med Reacher å gjøre i månedene fremover, da strømmetjenesten ikke bare vil tilby den fjerde sesongen av hovedserien, men også ha premiere på spin-off-serien som dreier seg om karakteren « Neagley ».

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For det første har vi fått vite at sesong 4 av «Reacher» har premiere 12. august, med tre episoder i første omgang, etterfulgt av ukentlige episoder frem til finalen sendes 16. september. Når denne datoen kommer, kan vi også forvente at alle åtte episodene av spin-off-serien « Neagley » har premiere samme dag (16. september), noe som betyr at det vil være 16 episoder med «Reacher-univers»-glede som kommer i løpet av litt over en måned.

Ifølge Neagley er det delt en synopsis for serien, samtidig som det er bekreftet at Alan Ritchson vil dukke opp i serien i en gjesterolle som Reacher. Synopsisen kan leses nedenfor.

«Frances Neagley (Maria Sten) er privatdetektiv i Chicago og tidligere militærprotégé av Jack Reacher (Alan Ritchson) i hærens 110. spesialetterforskningsenhet. Når hun får vite at en kjær venn fra fortiden hennes har blitt drept i en mistenkelig ulykke, blir hun fast bestemt på å oppnå rettferdighet. Ved å bruke alt hun har lært av Jack Reacher og fra sin tid som medlem av 110. spesialetterforskningsenhet, begir « Neagley » seg ut på en farlig reise for å avdekke et truende onde.»

Nedenfor kan du se noen av de første bildene fra spin-off-serien « Neagley ».