Den første AI-robotbartenderen har funnet veien til Texas Rangers' baseballstadion

Den første "humanoide" bartenderroboten har ankommet. Jepp, fremtiden er virkelig her. Nå er det ikke lenge til vi lever ut iRobot-drømmen. ADAM er navnet på denne roboten, og han skal installeres på Globe Life Field, hjemmebanen til Texas Rangers.

"ADAM har økt voldsomt i popularitet de siste månedene, etter en vellykket debut av avanserte AI-funksjoner på CES 2024, og vi er glade for å fortsette fremdriften med ADAM på det berømte Globe Life Field," sier Matt Casella, president i Richtech Robotics, produsenten av roboten. "Vi utvikler hele tiden ADAMs teknologi for å skape eksepsjonell, engasjerende og flytende interaksjon med kunder og kolleger på tvers av bransjer, og vi ser frem til å se et nytt publikum samhandle med vår ledende robot."

ADAM har to robotarmer, avanserte sensorer og kunstig intelligens, slik at han kan bidra til å øke effektiviteten på stadion. Han kommer til å bli en del av hospitality-teamet, slik at de andre teammedlemmene kan engasjere seg mer med deltakerne på stadion.

Ville du ønsket å bli betjent av en robot?

