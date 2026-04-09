Den første Berserkeren: Khazans utvikler har i stor grad blitt oppløst

Neople fortsetter å eksistere, men bare en brøkdel av de 100 personene som jobbet der vil bli værende, mens Nexon flytter resten til andre prosjekter.

For nøyaktig ett år siden ble The First Berserker: Khazan lansert. Det koreanske actioneventyrspillet var omgitt av en viss hype i forkant av lanseringen, men blandede anmeldelser hindret det i å bli en hit. Og nå rapporterer Yonhap News at dette får konsekvenser.

En stor del av teamet hos utvikleren Neople, som til nå har bestått av rundt 100 personer, har nå blitt overført til en ressursgruppe kalt Team R. Neople vil fortsette å eksistere som studio, men det er trolig slutt på fremtidig støtte til The First Berserker: Khazan.

Hvis du vil lese vår anmeldelse av spillet, kan du finne den her.

The First Berserker: Khazan

The First Berserker: Khazan

The First Berserker: Khazan
ANMELDELSE. Skrevet av Conny Andersson

Det som på forhånd ble beskrevet som et "hardcore" actionrollespill lever kanskje ikke alltid opp til forventningene som andre i sjangeren har satt.



