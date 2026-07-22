Den første delen av Thailands grensegjerde ved grensen til Kambodsja er nå ferdigstilt

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Selv om fiendtlighetene mellom Thailand og Kambodsja tok slutt i slutten av 2025 med en bilateral avtale, etter et år som krevde 150 liv og førte til at 300 000 ble fordrevet, ulmer glødene fra gamle territorielle konflikter fortsatt.

Et tegn på hvor skjør denne freden er, er at Thailand begynte å bygge en mur for å skille grensen mellom de to landene i distriktet Pong Nam Ron. Muren er rundt 7 kilometer lang og laget av betong som er «motstandsdyktig mot håndvåpenild», ifølge Reuters, som siterer sjefen for de kongelige thailandske væpnede styrkene, general Ukrit Boontanon. Byggingen av den første delen av denne muren, som er omtrent 1,3 km lang, er nå fullført, og planer om å bygge lignende konstruksjoner langs den 817 kilometer lange grensen mellom de to landene vurderes.

Mens denne muren bygges, forblir thailandske og kambodsjanske tropper utplassert på begge sider av grensen, i avventende stilling, usikre på om muren vil bli et symbol på en skjør fred eller et forvarsel om fremtidig konflikt.