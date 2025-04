Den første demoen for Escape Simulator 2 har nettopp sluppet på Steam

Da Escape Simulator 2 ble annonsert relativt nylig, ble det uttalt at spillet ville by på seriens største, mest komplekse og mest utfordrende rom til dags dato. Selv om vi vil kunne teste denne uttalelsen i sin helhet når spillet lanseres for fullt, kan fansen nå få et tidlig eksempel på handlingen som en del av en demo som nettopp har blitt lagt ut på Steam.

Demoen hevder å presentere "seriens største og mest intrikate rømningsrom til dags dato", med dette som tar spillerne inn i Draculas slott og blir bedt om å raskt unnslippe den ikoniske vampyrens grep ved å krysse av for en samling utfordrende gåter.

Selv om demoen nå er fritt tilgjengelig på Steam, er det bare et utdrag av hva Escape Simulator 2 vil presentere for fansen, ettersom vi blir fortalt at hovedspillet vil inneholde 12 nivåer som kan fullføres solo eller alene. Denne demoen vil for eksempel tillate opptil åtte spillere å slå seg sammen for å løse saken.

Sjekk ut demo-traileren nedenfor.