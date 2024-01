Den første demoen for Headquarters: World War II blir tilgjengelig under Steam Next Fest.

HQ

Spillere vil snart kunne dykke ned i den fartsfylte handlingen i Headquarters: World War II, ettersom spillets første demo lanseres under Steam Next Fest. Demoen er tilgjengelig fra 5.-12. februar og inneholder to oppdrag: en opplæring og det første oppdraget i spillets tyske kampanje, der spillerne skal kjempe mot de allierte på D-dagen.

Headquarters: World War II skal etter planen lanseres i 2. kvartal 2024. Spillet dekker slaget om Normandie i tre handlingsdrevne kampanjer: Storbritannia, USA og Tyskland. I tillegg til disse tre kampanjene inneholder spillet en trefningsmodus, et kartredigeringsverktøy, et verktøy for tilfeldig kartgenerering og en flerspillermodus for opptil fire spillere.