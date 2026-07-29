Den første DLC-en til Nioh 3, «Hell Rising», lanseres 19. august

HQ

Den første DLC-en til Nioh 3 er blitt avslørt, og lanseres om bare noen få uker. Hell Rising er den første delen av betalt innhold som kommer som en del av spillets sesongkort, og her blir vi ført inn i fremtiden av en ukjent Yokai vi møter i drømmene våre.

Høres typisk ut for Nioh, og som du kan se i den korte traileren nedenfor, gir denne historien oss rikelig med muligheter til å støve av våre gamle våpen og begynne å hugge oss gjennom korrupte yokai som om det ikke finnes noen morgendag. Vi får møte noen nye, vennlige ansikter, blant annet en enøyd sverdkjemper og en spansk utsending, i tillegg til mange imponerende fiender, som en massiv, oni-lignende fyr med et lynsverd.

For å bekjempe de nye fiendene som venter på deg i «Hell Rising», er det inkludert nye våpen, for eksempel et stort skjold og en repeterpistol. Når du er ferdig med den nye historien og sonen i Hell Rising, kan du fortsette kampen med «Hundred Demon Realm Picture Scrolls», et element som lar deg lage dine egne tilpassbare utfordringer – en funksjon som ikke bare er tilgjengelig i solo-spill, men også i flerspiller-modus.

Nioh 3s Hell Rising-DLC kommer til Steam og PS5 den 19. august. Hold utkikk etter den andre DLC-en, «Bloody Insurrection», som er under utvikling.