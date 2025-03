Den første episoden av The Game Business tar for seg utgivelsen av Assassin's Creed Shadows og hvordan utgivelsen av GTA VI vil påvirke andre spill i år

HQ

I går kunne vi fortelle at produsent og programleder Geoff Keighley og tidligere Gamesindustry.biz-sjef Christopher Dring skulle gå sammen om å lansere et nytt nyhetsformat med fokus på utviklingen og bevaringen av videospillindustrien, kalt The Game Business. Det vi ikke visste var at vi i dag skulle få den første nyhetssendingen, i nyhetsbrev- og podkastformat, der Dring blir med Circana-analytiker Stephen Totilo for å diskutere scenen for årets, og til og med tiårets, mest etterlengtede utgivelse: GTA VI.

Ingen ønsker å bli sett i nærheten av GTA VI

Faktisk er de nåværende utsiktene at Take-Two og Rockstar kommer til å ha frie hender til å tukle med utgivelsesdatoen der det passer dem best. Ifølge deres kilder forbereder verdens største spillutgivere seg på å endre utgivelsesplanene sine om nødvendig for ikke å falle sammen med Grand Theft Auto VI. Dessuten planlegger ikke engang de 10 største utgiverne og game-as-a-service-studioene å oppdatere innhold i løpet av uken GTA 6 slippes. Derfor vil en forsinkelse bare øke de potensielle kostnadene ved disse tidsplanforstyrrelsene. Ifølge begge analytikerne vil Nintendo ha mest nytte av en forsinkelse til 2026, ettersom de vil ha juleperioden til å øke salget av Nintendo Switch 2 og den nylige katalogen.

Assassin's Creed Shadows har hatt en flott lansering, men det er ikke en rekordbryter

I disse dager kan man naturligvis ikke miste oversikten over det mange kalte Ubisofts "siste kule" for å unngå konkurs for selskapet. Assassin's Creed Shadows har heldigvis slått godt an hos både publikum og kritikere, og mange er enige om at det er den beste delen av serien i dens "moderne" æra (dvs. siden Origins). Når det gjelder fysisk salg, lå Shadows bare foran lanseringen av Assassin's Creed Valhalla, selv om det må kvalifiseres av det faktum at det skjedde i en tid med innesperring på grunn av COVID-pandemien. Shadows solgte et lignende antall bokseeksemplarer som Assassin's Creed Mirage, men siden sistnevnte kom ut til en lavere pris (det er også en mer beskjeden tittel), har fortjenesten i tilfelle av den nyere utgivelsen vært 47% høyere.

GfK-data indikerer at dette har vært Ubisofts beste lansering på mange år, og at Shadows har solgt mer på en uke enn Star Wars Outlaws i løpet av de tre første månedene, for å gi et eksempel. Gode innledende tall, da, for Ubisofts regnskap, men vi må holde et øye med Shadows for å se om beina er så lange som de ser ut til.