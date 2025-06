Den første episoden av The Guardian of Nature er ute nå på de fleste plattformer

En av de mange skyggedråpene som har skjedd på Wholesome Games Direct -messen i år, inkluderer den første episoden av utvikleren Inlusio Interactives The Guardian of Nature. Ja, fra og med nå kan du gå til de fleste plattformer for å oppleve begynnelsen av puslespilleventyret som dreier seg om en botaniker som skifter størrelse.

For de som ikke er kjent med dette spillet, forklarer beskrivelsen: "Spillerne legger ut på en magisk reise med botanikeren Henry, bruker hans evne til å endre størrelse for å utforske naturen over og under bakken, i stort og i smått, og løser solarpunk-gåter for å få orden på naturen igjen."

The Guardian of Nature har både en håndtegnet og håndanimert kunststil, og når det gjelder de nøyaktige stedene hvor du kan spille spillet, er det nå tilgjengelig på PC (via Steam og itch.io), Nintendo Switch (ikke noe nytt om Switch 2... ennå), Xbox One, iOS (til og med gjennom Apple Arcade) og Android også.