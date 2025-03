Den første F1 traileren er spektakulær: Brad Pitt som 60 år gammel Formel 1-sjåfør

HQ

F1Warner og Apple, en av sommerens mest hypede storfilmer, slipper flere bilder i den første offisielle traileren (etter teaseren og en titt bak kulissene). F1 kommer fra produsent Jerry Bruckheimer og regissør Joseph Kosinski, og kan lett betraktes som Formel 1s "Top Gun Maverick" på grunn av hvor autentisk den vil være.

Faktisk jobber den syvdobbelte mesteren Lewis Hamilton som produsent, og filmen ble filmet under ekte Grand Prix de siste to sesongene (med noen "spoilery " scener fanget opp av det faktiske F1 publikummet). Det eneste som ikke er så realistisk, er at Brad Pitt, som er 61 år gammel, vil spille hovedrollen i filmen... langt forbi den eldste nåværende F1 føreren, Fernando Alonso (43). Ikke engang på 1950-tallet kjørte førere over 55 år gamle.

Men det er nettopp det som er magien med filmene: Pitt spiller Sonny Hayes, som var en lovende sjåfør på 1990-tallet, men som blir utsatt for en ulykke som nesten avslutter karrieren. 30 år senere blir han kontaktet av en teameier, spilt av Javier Bardem, som overtaler ham til å dra tilbake og kjøre sammen med en rookie (Damson Idris).

Realismen i løpsscenene er tydelig fra traileren. Filmen blir et ekte visuelt utstillingsvindu, bedre sett på IMAX-skjermer, og til tross for at den er produsert av Apple, vil den få kinopremiere 25. juni.