Den første innholdsoppdateringen til Assetto Corsa Evo har kommet

505 Games og Kunos Simulazioni avduket i dag den første innholdsoppdateringen for Assetto Corsa Evo, tittelen som for øyeblikket er i Early Access på Steam. Innholdsoppdateringen (0.1.6) er tilgjengelig i dag, 19. februar, og legger til en bane og to nye biler til racingsimuleringstittelen.

De to nye bilene er nærmere bestemt Lancia Delta HF Integrale "Evoluzione 2" og Lamborghini Huracán STO, som begge nå kan testes sammen på asfalten på Fuji Speedway-banen, som gjør sin debut i Assetto Corsa-serien. Du kan bli med på Assetto Corsa Evo Early Access på Steam for 39,99 euro.