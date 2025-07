Den første Nintendo Partner Direct for Switch 2 åpner med Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

I dag var alles øyne rettet mot hva Nintendo og partnerne ville vise frem for å fylle på Nintendo Switch-familiens spillkatalog. Med spill for både det originale systemet og den nylig lanserte konsollen, har vi sett titler for enhver smak. Men det første av disse var en skikkelig bombe: Monster Hunter Stories 3.

Capcoms suksessrike tredje del viser endelig verden en verden på randen av krig, der en gruppe helter må unngå konflikt og forhindre fremveksten av en mystisk magi som plager både mennesker og monstre.

Vi vet ikke så mye mer for øyeblikket, bortsett fra at de fleste av seriens mest kjente skapninger vil være tilbake når Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection slippes på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2 i 2026. Sjekk ut traileren nedenfor.