Den første oppdateringen fra Star Wars Zero Company løser en haug med irriterende feil

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Bortsett fra at en stor del av utviklerne bak « Star Wars Zero Company ble permittert like før lanseringen, ser det ut til at dette taktiske strategispillet, som utspiller seg i en galakse langt, langt borte, har fått en ganske stor suksess. Anmeldelsene har vært gode, mottakelsen blant fansen har vært svært positiv, og alt tyder på at spillet er en suksess. Men det er likevel noen ytelsesproblemer og feil som må løses...

Derfor er den første store oppdateringen etter lanseringen nå her: Oppdatering 1.1 løser en hel rekke problemer med spillet, som mer enn sannsynlig har gitt deg noen problemer i løpet av den siste tiden.

Oppdateringen er nå tilgjengelig på alle plattformer, og de fullstendige oppdateringsnotatene finner du nedenfor.

Feilrettinger

Ytelse og stabilitet:



Fikset ulike krasjproblemer.



Fikset ulike visuelle hakking.



Løst et problem der Beskar-lagringer ble midlertidig slettet.



Løst et krasjproblem i Beskar-modus.



Oppdatert de anbefalte minimumskravene til drivere til de gjeldende spillklare versjonene for Nvidia og AMD – Utviklerkommentar: Vi har også oppdatert teksten i dialogboksen for å opplyse om at du må oppdatere driverversjonene dine.



Løst et problem der innstillingene for oppdatering av global belysning og refleksjoner ved en feiltakelse refererte til Ray Tracing.



Løst et sjeldent softlock-problem i hovedmenyen forårsaket av aggressivt spamming av inndata mens introduksjonsfilmen spilles av.



Løst problemer med ødelagte lagringer som kunne oppstå ved plutselig eller tvungen avslutning av spillet.



Løst et problem der spillere ikke mottok sine forhåndsbestillings- eller Deluxe Edition-gjenstander.



Filmsekvenser og samtaler:



Løst et problem med uønsket bevegelse av Fathoms hår under enkelte filmsekvenser.



Løst responsanimasjonene til flere karakterer i Den når Hawks er i nærheten eller i samtale med dem.



Løst animasjoner for klonetropper under visse filmsekvenser.



Løst et problem med animasjonene til Kabb under samtaler.



Et problem med hvordan Hawks' arm så ut under en stående animasjon er løst.



Løst et problem der Trick ville ta på seg standardhjelmen sin når han gikk inn i Stillwatch uten en.



Løst et problem der Trick tok på seg standardantrekket sitt før han gikk inn i Stillwatch etter en omstart av spillet.



Løst et problem der Hawks noen ganger manglet i avslutningssekvensen på Bespin.



Tilpasning:



Løst et problem der Tel-Rea Vokoss' lyssabel fortsatt ble vist etter bytte til en Astromech i tilpasningsanlegget.



Løst et problem der bytte av en operatørs opprinnelse fra en annen humanoid til en klon og omvendt brukte standard stemmeforhåndsvisning fra den tidligere valgte opprinnelsen.



Løst et problem der forhåndsvisningen av dossieret for Hawks ikke ble spilt av under karakteropprettelsen.



Databanken:



Løst et problem som førte til at karakterer ble ødelagt hvis du brukte databanken mens du lagret.



Løst et problem der informasjon kunne bli ødelagt mens man redigerte karakterer i databanken.



Løst et problem der navnet på en annen operatør feilaktig ble endret etter redigering av en annen operatørs navn, noe som resulterte i dupliserte karakternavn og ødelagt tilpasning for den berørte operatøren.



Møter:



Løst et problem der den siste motstanderen i Tel-Real Vokoss' helteoppdrag ikke riktig omdirigerte sitt angrep til operatøren som traff dem.



Løst et problem der den siste motstanderen i Tel-Real Vokoss' helteoppdrag ikke klarte å omdirigere sitt angrep til operatøren som samler Tel mens hun er i fare.



Strategi:



Løst et problem der Bacta-tanken kunne brukes mer enn én gang i løpet av en syklus.



Løst et problem der det ble generert en ekstra automatisk lagring ved lasting fra en lagret fil.



Løst en sjelden softlock som oppstod i Medbay-opplæringen.



Løst et problem der overgang til og fra troppvalgmenyen mens inspeksjonsmodus var åpen, blokkerte fremdriften.



Løst et problem der sekundære spesialiseringer ikke korrekt la til spesialiseringens passive kryssopplæringer til utvalget på relasjonsnivå +8.



Sekundære spesialiseringer vil nå telles riktig når spesialiseringsspesifikke krav og resultater testes under operasjoner.



Taktisk:



Løst et problem der skudd kunne gå glipp, selv når treffsjansen var 100 %.



Løst et problem der nivå 2–4-spredningsgeværer ved et uhell brukte nivå 1-verdier.



Løste et problem der kjegleangrep hoppet unaturlig ved sikte med mus og tastatur.



Løst et problem med Kabb's skyteanimasjon ved bruk av M-32.



Løst et problem som hindret spilleren i å bruke operatører som havnet utenfor kartet.



Løst et problem der Droid Dismantler feilaktig ga Harmony ved alle fiendens dødsfall i stedet for kun ved droid-dødsfall.



Løste et problem der Tel Reas Force-angrep viste feil skadeverdier i brukergrensesnittet når bonuser ble brukt.



Løst et problem der Tel Reas Force-angrep ga Ranged Damage Cross Training-bonusen to ganger i stedet for én gang.



Løst et problem der Tel Reas Force-angrep ikke la til kritisk skadebonuser riktig.



Løst et problem med grunnskaden for DC-17m Anti-Armor-skuddet som forhindret at det kunne oppnå kritiske treff eller motta skadebonuser som skulle gjelde for granater.



Løst et problem som gjorde det vanskelig å kontrollere siktingen med «Rocket Strike» og «DC-17m Anti-Armor».



Løst et problem der Ion Blasters doblet sin kritisk skade.



Løst et problem der fokusmengden som ble vist i radialmenyen ikke også ble vist i andre menyer.



Løst et problem der Astromechs «Enhanced Scanners»-evne viste «Invalid Target» når evnen ble aktivert på kontrolleren.



Løst et problem der Rally-brukergrensesnittet manglet når man siktet på en enhet fra «Move»-forhåndsvisningen.



Løst et problem der skade redusert til eller under null ikke ble riktig vist i brukergrensesnittet.



Løste et problem der «Shared Suffering» kunne oppstå utenfor skjermen.



Løst et problem der «Immovable»-statusen ble brukt, men ikke ga noen bonuser.



Løst et problem der ingen prosjektiler ble vist når en Droideka skjøt med synsfeltet blokkert.



Løst et problem der fiender utenfor «Sweeping Salvo»-evnens målkonus likevel ble truffet av evnen.



Løst et problem med det andre nivået av talentet «A Life of Labor», som førte til at bonusene akkumulerte seg uendelig hvis det ble kjøpt gjentatte ganger.



Forbedret kamerastabilitet for å redusere kameradrift mens du velger mål for evner i kamp.



Løst et problem der Overwatch-skudd utløst mot angripere førte til at fiendene skjøt gjennom faste objekter mot operatører de ikke kunne se.



Løst noen tilfeller der Overwatch ble utløst på en enhet utenfor målkonusen.



Løst ulike problemer med Overwatch som førte til at fiender og operatører ble angrepet utilsiktet.



Løst et problem som førte til at kameraet vaklet ved overgang til skulderperspektiv.



Løst et problem der en operatør kunne mangle fra troppen din ved ankomst til en taktisk oppdrag.



Løst et problem med turrekkefølgen som førte til at Coil Captain helbredet et mål som allerede var drept av Overwatch.



Løst et problem der kamphandlinger ikke ble behandlet riktig.



Funksjonsoppdateringer

Veiledning:



Du kan nå bruke «Tilbake»-alternativet i menyen for våpenmodifikasjoner for å lukke veiledningen.



Oppgraderingsanlegg



Når du avbryter en oppgradering som tar flere sykluser, vises det nå riktig at fremdriften er tilbakestilt.



Tel-Rea-heltoppdrag: