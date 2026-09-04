Den første oppdateringen til «The Blood of Dawnwalker» viser Rebel Wolves’ engasjement for spillets fremtid

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Selv med erfarne utviklere i studioet kan det være vanskelig å få en ny IP på beina. « The Blood of Dawnwalker ble lansert så sent som denne uken, og allerede nå ser det ut til at spillerne sluker det Rebel Wolves har lagt frem for dem, akkurat som hovedpersonen Coen kanskje sluker litt velsmakende blod.

Bare en dag etter den offisielle lanseringsdatoen 3. september har Rebel Wolves allerede gitt ut spillets første hotfix. Når vi leser oppdateringsnotatene på Steam, ser vi at dette ikke er en særlig omfattende oppdatering, men den løser problemer som inndataproblemer ved sprinting med kontroller, samt flere oppdragsproblemer, for eksempel at Farkas blir stum når du dreper alle NPC-ene rundt ham, og at Lunka går seg vill i opplæringen.

Flere feilrettinger er på vei, blant annet for å hindre at spillet hakker når det kjører i vindusmodus eller kantløs modus, for å løse krasj ved kompilering av shadere og for å legge til manglende tilpasningsalternativer for PS5-gamepad. Alt dette viser at Rebel Wolves er opptatt av spillets fremtid.

Bør du vente til det har kommet ut noen flere oppdateringer før du kjøper « The Blood of Dawnwalker? Vel, vår anmeldelse gir det 9 av 10, så vi mener det er et ganske trygt valg å kjøpe dette mens du kan, og oppleve det før spoilere om handlingen begynner å spre seg på internett.