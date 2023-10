Den første sangen fra soundtracket til Ghostrunner 2 er avslørt.

HQ

I forkant av lanseringen senere denne måneden har et nytt spor fra soundtracket til Ghostrunner 2 blitt sluppet på 505 Games' YouTube-kanal. Sporet heter "Aerial Assault" og er skrevet av komponisten Daniel Deluxe, som også har skrevet soundtracket til det originale spillet. I tillegg til Deluxe medvirker også Arek Reikowski, Dan Terminus, Gost og We Are Magonia på soundtracket.

Vi fikk nylig anledning til å spille spillet på årets Gamescom, og vi ble imponert over det vi fikk se. Vi avsluttet forhåndsomtalen vår med å si: "Den Ghostrunner-genialiteten som gjorde at spillet kunne brukes av både speedrunnere, tekniske spillere og alle andre, er tilbake her, og alt sammen gjør denne oppfølgeren til akkurat det jeg håpet på: mer Ghostrunner-godt."

Ghostrunner 2 lanseres etter planen på PC, PS5 og Xbox Series 26. oktober.