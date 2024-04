Den første sesongen av Suicide Squad: Kill the Justice League er en vits

HQ

Jeg endte opp med å gi Suicide Squad: Kill the Justice League en 5er, for selv om spillet, både i dag og for litt over en måned siden, var fullt av designproblemer som ventet på å bli katalogisert i anmeldelsen var det underholdningsverdi å hente. Den dag i dag holder jeg fortsatt fast ved at det er noen morsomme øyeblikk i Rocksteadys første (og kanskje siste) live service-tittel, og at de høye produksjonsverdiene bidrar til å ta brodden av den ellers ganske harde nedturen.

Vet du hva spillets første live service-sesong velger å hoppe over helt? Alt, som i alt som gjorde hovedspillet i det hele tatt underholdende og funksjonelt, og det som står igjen er kanskje den svakeste store innholdsoppdateringen til et livespill jeg noensinne har opplevd. Ikke bare det, men det er en hodeløs avgjørelse av Rocksteady, som hadde en unik mulighet til å overbevise oss alle om at dette spillet har en fremtid, men som i utgangspunktet har gjort spillet dårligere.

Ok, så husker du da Rocksteady sa at alle figurene i de kommende sesongene ville være gratis? Det gjelder også Joker, som teknisk sett er sesongens største, og stort sett eneste, helt nye tilskudd så langt. Men mer pragmatisk låser han seg opp på nivå 35, og kanskje mer kritisk etter at du har beseiret den nye Brainiac-sjefen. Du tenker kanskje: "Jeg er allerede på mestringsnivå 35", men dette er de helt nye frykt-episoderangene, og du begynner helt på nytt. Ja, alle må slite i en time, kanskje to, for å få tilgang til den nye karakteren. Eller... du kan bruke 10 pund på å låse ham opp umiddelbart. Kult, ikke sant? Det er også verdt å merke seg at du nok en gang må beseire Brainiac, og denne gangen kopierer han i bunn og grunn det samme bevegelsessettet som ble designet for Green Lantern i hovedspillet. Etter at han har bitt i gresset, kan du bruke Joker - du vet, etter at du har gått grundig gjennom sesongens nye innhold. Du får den nye karakteren som belønning for å ha fullført alt innholdet som hadde passet perfekt for en ny karakter. Marvel's Avengers gjorde dette fordi det gir så mye mer mening.

Ok, så hva er dette innholdet? La oss gjøre det klart med en gang: Det er egentlig ikke noe. De nye Incursion-oppdragene er en remiks av allerede kjente delelementer, og sesongen sparkes i gang av nesten statiske storyboards, på samme måte som Redfall fortalte sin historie. Det er egentlig bare én midtscene, og det er når A.R.G.U.S. rekrutterer denne nye multiversversversjonen av Joker-karakteren, og det er omtrent alt. Det morsomme, eller kanskje det motsatte, er at dette skjer uten at Joker interagerer med resten av teamet. Nei, Joker og Harley Quinn utveksler ingen spesifikke ord, selv om de to karakterene har en lang og broket historie sammen. Joker snakker heller ikke noe særlig med de andre karakterene i løpet av spillingen, der du i bunn og grunn gjør de samme oppdragene om og om igjen uten noen egentlig innovasjon eller nytenkning rundt spillets kjerneelementer.

Joker føles identisk å spille, bortsett fra at han beveger seg annerledes ved hjelp av paraplyen sin, men på grunn av spillets homogene tilnærming til karakterenes unike utstyr, er det ikke mye poeng i å bare bruke nye karakterer som knagger for nye sesonger. En minigun, en hagle, en snikskytter - 90 % av tiden i Suicide Squad: Kill the Justice League sikter og skyter du, og det er ikke stor forskjell på King Shark og Joker. Og som sagt, disse karakterene utveksler ikke noe informasjon som gjør det spennende å være ham heller. Og hva med Metropolis? Vel, det er mer et skinn enn en faktisk renovering, og det gjør ingenting for å endre de topografiske utfordringene spillet har hatt fra starten.

Verre er det at sesongen verken tilfører nytt innhold å sette tennene i på en meningsfull eller underholdende måte, eller forsøker å fikse noen av spillets problemer. Den paradoksale topografien som får deg til å sveve over Metropolis i stedet for å kjempe i gatene? Det er fortsatt tilfelle. Den homogeniserte tilnærmingen til karakteregenskaper, der det kun er bevegelsesmønstrene som skiller karakterene fra hverandre? Det er fortsatt det samme. De kjedelige oppdragstypene som verken tilbyr innovative delmål eller narrativ betydning? Det er enda verre nå, siden verken de fire karakterene eller Joker har noe å si til hverandre. Det uoversiktlige grensesnittet med for mange motstridende designelementer og filosofier... Du gjettet riktig....

Du synes kanskje det er litt hardt, men for å være ærlig har Rocksteady hatt god tid til å enten utsette denne første sesongen og sørge for at dette innholdet enten var mer meningsfylt eller implementert på en mer spennende måte. Ikke bare det, men denne oppdateringen burde ha satt spillet på en bane der vi kunne se forbedringer og rettelser til spillets mer avgjørende problemer som fortsetter å plage spillet helt ned til øyeblikksbildet.

Spillet ser fortsatt bra ut og høres bra ut, men det visste vi alle allerede. Poenget er at spillet ikke lenger kan tråkke vannet, og derfor er denne første sesongen en flopp av dimensjoner, og fremstår som enormt uambisiøs på et tidspunkt da spillet trenger det stikk motsatte. Enten det, eller så har Rocksteady og/eller Warner Bros. kuttet kraftig i både budsjett og ambisjoner. Resultatet er det samme; det anbefales ikke å spille gjennom denne sesongen, selv om du allerede eier spillet. Én ting er penger, noe annet er tiden din. Denne sesongen er ikke verdt tiden din.