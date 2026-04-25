Den første sesongen av Ted: The Animated Series er ferdig innspilt

Fremtiden ser lys ut for Seth MacFarlanes råsnakkende teddybjørn, ettersom den andre sesongen av live-action-prequel-serien Ted nettopp har gjort sin ankomst, og snart vil den bli etterfulgt av et animert alternativ som fungerer som en oppfølger til kinofilmene.

Dette prosjektet, kjent som Ted: The Animated Series, har vært under utvikling i lang tid og vil se skuespillerne fra filmene komme tilbake for å gjenta rollene sine, inkludert Mark Wahlberg som den voksne John Bennett. I den forbindelse snakket Wahlberg nylig om serien og hvordan produksjonen skrider frem.

I en samtale med The Playlist la Wahlberg til: "Vi er allerede ferdig med innspillingen av den første sesongen. Den er så morsom. Ted har to barn. Det er ille. Vi er de verste foreldrene i verdenshistorien. Veldig uapologetiske. Det er hardcore. Du trenger hard humor."

Det er uklart når Ted: The Animated Series vil ha premiere, men hvis stemmearbeidet nå er fullført, bør debuten rykke nærmere. Noen animasjonsstudioer legger stemmearbeidet etter animasjonen, mens andre begynner animasjonsarbeidet etter at replikkene er spilt inn, så serien kan enten være veldig nær eller fortsatt flere måneder, kanskje til og med et år, unna. Vi må rett og slett følge med for å høre mer.