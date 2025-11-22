Den første SpaceX-boosteren for oppgraderte Starship V3 mislykkes under test i Texas

HQ

SpaceXs første Super Heavy-booster for det oppgraderte Starship V3 ble ødelagt tidlig fredag under en trykktesting på selskapets Starbase i Texas. Boosteren bøyde seg og slapp ut gass i en plutselig eksplosjon som ble fanget opp på direktesendinger, og avsluttet testen før teamene kunne gå videre til strukturelle kontroller.

Hendelsen skaper ny usikkerhet rundt SpaceXs tidslinje for neste Starship-demonstrasjon, som tidligere var planlagt til tidlig i 2026. Boosteren var sentral i NASAs månelandingsprogram, som er avhengig av et mer avansert stjerneskip for å kunne vende tilbake til måneoverflaten før 2030.

Starship V3 inkluderer en rekke redesign knyttet til kommende måneoppdrag, noe som gjør den ødelagte boosterraketten til et nøkkeltap av maskinvare. Det er fortsatt uklart om SpaceX har en annen V3-enhet klar til å tre inn, eller hvor lenge tilbakeslaget vil forsinke programmet.

Dette kommer etter et år med blandede resultater for Starship, der tidlige feil ble avløst av mer stabile tester før utviklingen gikk over til den nye versjonen. Starbase har opplevd flere testeksplosjoner de siste årene, inkludert en eksplosjon i juni som spredte vrakrester over grensen mellom USA og Mexico og utløste politiske spenninger.