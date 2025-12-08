Den første Supergirl traileren lanseres denne uken

HQ

Hvis du har sett Superman, vet du at Supergirl, spilt av Milly Alcock, også dukker opp i en kort scene. I sommer får hun sin egen film, med den enkle tittelen Supergirl, som kommer på kino den 26. juni.

Med tanke på at det bare er seks måneder til, skulle man tro det var på tide med den første traileren - og det er akkurat det som skjer. DC-filmsjef James Gunn har kunngjort via Threads at vi kan se frem til den første traileren denne uken. Vi vet ikke nøyaktig når den vil bli sluppet, men vi kan sjekke ut et kort klipp fra filmen i innlegget.

Supergirl er basert på tegneserien Supergirl: Woman of Tomorrow, som ble utgitt i 2021-2022 og fikk strålende kritikker. Hvis du vil ha en sniktitt på historien, anbefaler vi at du leser den.

Gunn har tidligere sagt at valget av Alcock til rollen som Supergirl var hans beste castingavgjørelse noensinne, og basert på det lille vi så i Superman og scenen i Trådenes innlegg, føles det absolutt som et godt valg - eller hva synes du?