Den første titt på live-action-tilpasning av det japanske psykologiske skrekkspillet The Exit 8 har kommet

I år har noen helt forbløffende videospillfilmatiseringer gjort sin ankomst, med april alene som byr på Netflix' Devil May Cry og også live-action på Minecraft, Until Dawn, og mer The Last of Us. August vil også by på noe på live-action-fronten, men riktignok ikke noe mange sannsynligvis vil være kjent med.

Det japanske indiespillet The Exit 8, som er en psykologisk grøsser som dreier seg om en mann som forsøker å rømme fra en endeløs japansk underjordisk togstasjon, får en live-action-versjon, og vi har nettopp fått det første glimtet av den.

Filmen har fått tittelen solely Exit 8, og den kommer først til japanske kinoer den 29. august, med uklare planer for en internasjonal lansering. Når det gjelder hva filmen handler om (bortsett fra det åpenbare...), uttalte regissør og manusforfatter Genki Kawamura på Toho Co.s nettside - etter oversettelse:

"En uendelig løkke av forvirring og frykt i en superjapansk organisert underjordisk passasje.

Da jeg kom over "Exit 8", ble jeg begeistret over at det var en "oppfinnelse" fra Japan som kunne konkurrere på verdensscenen. Men hva slags film skulle det være? Jeg har laget over 40 filmer så langt, men jeg har aldri hatt en så usikker film. Jeg tenkte imidlertid at dette var den typen underholdning jeg ønsket å oppleve på kino, og hvis jeg skulle ta utfordringen med å være regissør, ville jeg at det skulle være den typen film.

"Kazunari Ninomiya spiller hovedpersonen, som går seg vill i en underjordisk gang som går i endeløse sløyfer og oppfører seg merkelig som om den hadde sin egen vilje. Karakteren hans har ikke noe navn. I den "moderne tidsalder" der det skjer skumle og merkelige ting hver dag, ba jeg ham spille et "menneske" som overlever den vanskelige "virkeligheten"."

Sjekk ut traileren for Exit 8 nedenfor.