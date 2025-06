Den første traileren for Alien: Earth er sluppet, og det er noen skumle skapninger

HQ

Bare ett år etter lanseringen av den vellykkede Alien Romulus, som høyst sannsynlig vil få en oppfølger, kommer en ny del i franchisen som opprinnelig ble skapt av Ridley Scott denne sommeren. Denne gangen som en TV-serie for FX på Hulu i USA (noe som betyr at den vil være tilgjengelig alle andre steder via Disney+).

Du har kanskje allerede hørt om denne serien, som i motsetning til de fleste av filmene i serien ikke foregår på et romskip eller en koloni på en fremmed planet, men på jorden. Men dette er ikke Alien vs. Predator 2: dette er fortsatt en sci-fi, satt i år 2120, i en by som heter Prodigy City ... som lider av en ødeleggende skipskrasj som bærer noen livsformer. Skaperen av serien er Noah Hawley, kjent for Fargo og Legion.

Det inkluderer xenomorfer, men også andre morsomme skapninger. Du kan sjekke dem ut med denne traileren, med "Wendy (Sydney Chandler) og en sammenrasket gruppe taktiske soldater gjør en skjebnesvanger oppdagelse som plasserer dem ansikt til ansikt med planetens største trussel".

Alien: Earth slippes 12. august på Disney+.