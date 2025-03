Den første traileren for Lilo & Stitch live-action nyinnspilling er sluppet

HQ

Disney har sluppet den første traileren for nyinnspillingen av Lilo & Stitch. En av de mest elskede moderne animasjonsfilmene fra Disney, utgitt i 2002, og nyinnspillingen vil gjenintrodusere det nydelige romvesenet Sitch for et nytt publikum i mai, bare to måneder etter en annen live-action nyinnspilling, Snow White.

Den nye live-action-rollebesetningen inkluderer Maia Kealoha som Lilo, i tillegg til Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Hannah Waddingham og Courtney B. Vance. Tia Carrere, som gjorde stemmen til Lilos søster Nani i originalen, er også med i filmen, i tillegg til Jason Scott Lee og Amy Hill.

Lilo & Stich er regissert av Dean Fleischer Camp, kjent for den Oscar-nominerte Marcel the Shell med sko på. Originalen ble regissert av Chris Sanders og Dean DeBlois: Sanders, til tross for at han nå jobber med kompetansen (regissør av den anerkjente The Wild Robot for DreamWorks), kommer tilbake for å gi stemmen til Stich. I mellomtiden vil DeBlois også gi ut en annen live-action-nyinnspilling fra en moderne animert klassiker: Hvordan trene dragen din.

Er du spent på nyinnspillingen Lilo & Stitch? Den har kinopremiere 23. mai.