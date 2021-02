Den første traileren for Mortal Kombat-filmen kommer i morgen

Du ser på Annonser

Tross at det bare er to måneder igjen til premieren av Mortal Kombat, har vi bare fått se stillbilder fra den. Men i morgen blir det endring på det, for da kommer nemlig den første traileren. Det har blitt bekreftet i et innlegg på Twitter der vi også får se Sub-Zero og hans ikoniske Kori Blade. Filmens synopsis lyder som følger:

"A washed-up mixed martial arts fighter named Cole Young is unaware of his hidden lineage or why he is being hunted down by Sub-Zero of the Lin-Kuei clan of assassins. Concerned for the safety of his family, he seeks out a clique of fighters that were chosen to defend Earthrealm in a high-stakes battle against the forces of Outworld."

Mortal Kombat får premiere den 16. april på kino samt HBO Max.