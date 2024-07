Den første traileren for Netflixs Terminator-anime vil debutere på fredag

Netflix har avslørt den første offisielle plakaten for sin kommende anime-serie basert på Terminator. Showet regnes som Terminator Zero og blir laget av det samme studioet som skapte Ghost in the Shell anime.

HQ

Terminator Zero kommer til Netflix i slutten av august den 29. august, og med det i tankene har streameren også avslørt at den første fulle traileren for serien kommer senere denne uken og på fredag 5. juli.

Showet vil se Timothy Olyphant og Rosario Dawson blant rollebesetningen, og når det gjelder handlingen, er sammendraget som følger :

"2022: En fremtidig krig har rast i flere tiår mellom de få menneskelige overlevende og en endeløs hær av maskiner. 1997: Den kunstige intelligensen kjent som Skynet fikk selvbevissthet og begynte sin krig mot menneskeheten.

"Fanget mellom fremtiden og denne fortiden er en soldat som er sendt tilbake i tid for å endre menneskehetens skjebne. Hun ankommer 1997 for å beskytte forskeren Malcolm Lee, som jobber med å lansere et nytt AI-system som skal konkurrere med Skynets forestående angrep på menneskeheten. Mens Malcolm navigerer gjennom de moralske kompleksitetene i skapelsen sin, blir han jaget av en nådeløs snikmorder fra fremtiden, noe som for alltid endrer skjebnen til hans tre barn."

Ta en titt på plakaten nedenfor, og følg med på traileren som kommer om noen dager.