Den første traileren for rebooten I Know What You Did Last Summer er her Nesten tretti år etter originalen er det snart noen flere som kommer til å angre på det de gjorde i fjor sommer.

HQ Kanskje folk bare burde slutte å gjøre ting om sommeren, for det finnes visstnok en fyr med en krok som vil drepe deg hvis du vet hva du gjorde i fjor sommer. Madelyn Cline finner ut av dette på den harde måten i I Know What You Did Last Summer -traileren, der kjæresten hennes blir myrdet i løpet av de første sekundene. Etter et drap som involverer noe som ser ut som en slags pil, ser vi en gruppe unge voksne som gjorde noe ganske forferdelig i fjor sommer, etterfulgt av en sint Freddie Prinze Jr. som roper til myndighetene at dette har skjedd før. Vi får også en cameo fra Jennifer Love Hewitt, som stiller det viktige spørsmålet om hva disse ungdommene gjorde i fjor sommer? Vi må vente til juli for å finne ut av det, men i mellomtiden kan du sjekke ut traileren nedenfor: HQ