Den første traileren for Superman avslører flere ikoniske DC-figurer

HQ

Her er vår første titt på det som ser ut til å bli lanseringen av det nye DC-universet under James Gunn. Nicholas Hoult tar på seg rollen som en ny, utspekulert og hensynsløs versjon av Lex Luthor, mens Rachel Brosnahan portretterer en modernisert Lois Lane. Vi får også korte glimt av andre ikoniske DC-figurer, inkludert Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi) og Metamorpho (Anthony Carrigan). Kort sagt er det mye å glede seg til for fansen.

Superman har premiere 11. juli 2025, og markerer begynnelsen på det nye DC-universet under ledelse av Gunn og produsent Peter Safran.

Hva synes du om denne teaser-traileren? Ser filmen lovende ut?