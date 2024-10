Den første traileren for Superman er på vei

HQ

Som vi kunne fortelle ganske nylig, er det ikke lenge før den første traileren til den kommende Superman filmen slippes, selv om det ikke vil skje i løpet av de nærmeste dagene. Dette er nøyaktig hva DC-sjef, forfatter og regissør James Gunn sa om det under årets New York Comic Con :

"Det vil ikke ta for lang tid før vi får se en trailer, men det vil heller ikke være snart."

Og nå bekrefter Gunn at produksjonen av den første traileren er i full gang, og siden det er et svært viktig prosjekt for DC (filmen mer eller mindre sparker i gang det nye DCU) er Gunn selv involvert i utformingen av traileren, noe som normalt er markedsavdelingens ansvar.

Via Threads bekrefter Gunn at traileren ikke er ferdig ennå, men at han personlig har jobbet med den i løpet av helgen. Nøyaktig når den faktisk vil bli vist, vet vi ikke, men Super Bowl i begynnelsen av februar ville ha vært en rimelig gjetning - men det stemmer ikke helt med Gunns uttalelse.