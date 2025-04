Den første traileren for Tron: Ares er her

Vi har lengtet, håpet og drømt. Helt siden den skandaløst elegante (og vellydende) Tron: Legacy har det vært konstant snakk om en tredje film i Tron-serien. Et prosjekt som av ulike grunner aldri har blitt noe av - før nå.

Man må nesten klype seg i armen, for Disney har endelig sluppet den første traileren til Tron: Ares, med Jared Leto i rollen som det avanserte dataprogrammet med samme navn. Ares klarer å bryte seg løs fra The Grid og komme seg ut i den virkelige verden.

Jeff Bridges er selvfølgelig tilbake i sin ikoniske rolle som Kevin Flynn, og begge skuespillerne var til stede på CinemaCon da traileren ble avduket for et ivrig publikum. Og ut fra det som ble vist, har vi noe virkelig spektakulært i vente - komplett med et soundtrack komponert av ingen ringere enn Nine Inch Nails.

Dette kan vise seg å bli helt fantastisk. Ta en titt på traileren nedenfor. Tron: Ares kommer på kino 10. oktober.